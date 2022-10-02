روت المواطنة آلاء عبدالعزيز الحمد، تجربة عملها لمدة عام مع الشرطة الأمريكية، قائلة إن التجربة كانت رائعة.

وأوضحت آلاء عبدالعزيز الحمد، أنها خريجة علم الجريمة والعدالة الجنائية من الولايات المتحدة بامتياز مع مرتبة الشرف.

وأشارت:” شاركت في معرض الرياض بكتابٍ لها يتحدث عن الجريمة بشكل مختلف عن المألوف”.

وتابعت: “الأشياء اللي تشوفوها في التلفزيون بالأفلام الأمريكية أنا شفتها بأرض الواقع، وكانت تجربة أضافت لي الكثير”.