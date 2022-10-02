أوضحت الفنانة المصرية لقاء سويدان، أنها التقت بوالدها بعد انقطاع دام 27 عامًا، مشيرة إلى أن والدها اتفق مع مذيع وجالي برنامج على الهواء.

وأبانت لقاء سويدان: ” مهما شرحت مش هقدر أوصف شعوري في وقتها كان لقاء صعب”، لافتة: ” عشت سنين طويلة وأنا معتقده إن والدي متوفي .. بمجرد معرفتي أنه على قيد الحياة كانت صدمة كبيرة بالنسبة ليا”.

وأشارت إلى أن والدها كان في إحدى الدول ولم يُستدل على عنوانه في السفارة وكنت لما أسأل عليه ماما تقول مسافر، وبعد وقت كثير سألتها بابا ليه مرجعش ؟، لاقيتها بتقولي أنه توفى”.

وتابعت أنها اكتشفت في عمر 14 عامًا أن والدها عايش وحي يرزق، قائلة: معرفتش أشوفه لكن كنت بكلمه في التليفون ثم انقطع فترة طويلة مرة أخرى وأول مرة شوفته كان عمري 27 سنة في بيروت”.