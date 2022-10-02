أظهر مقطع فيديو، أصوات عالية للمحتجين في سنندج عاصمة كردستان، كما تردد شعار في كافة أرجاء إيران “الموت للديكتاتور”.

دخلت التظاهرات العارمة في إيران، دون وجود مؤشرات حتى الآن على أنها ستخمد.

ودعا المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانيين، المعلمين والتلاميذ إلى الامتناع عن الذهاب إلى المدارس.