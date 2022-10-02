قتل 127 شخصا وأصيب 180 آخرين خلال أعمال شغب في ملعب كرة قدم في إندونيسيا.

وقال رئيس شرطة جاوا الشرقية نيكو أفينتا، إن 127 شخصا لقوا مصرعهم، اثنان منهم من أفراد الشرطة، لافتا إلى أن 34 شخصا لقوا حتفهم في الملعب، بينما توفي الآخرون في المستشفى خلال عملية الإنقاذ.

وقد بدأت الفوضى عندما اقتحمت الجماهير الملعب بعد خسارة فريقهم أمام بيرسيبايا، كما أن أنصار ناديي أريما اشتبكا مع مشجعي بيرسيبايا سورابايا الجاوي بعد هزيمة أريما 3-2 في المباراة التي أقيمت في مالانج ريجنسي بجاوة.

وأوضح مسؤولون أن أعمال الشغب اندلعت عندما اندفع الآلاف من مشجعي نادي أريما إلى ميدان الملعب بعد خسارة فريقهم، بينما غادر لاعبو بيرسيبايا الملعب على الفور.