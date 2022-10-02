كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن آخر موعد للتسجيل في الاختبار (العام) للرخص المهنية للوظائف التعليمية للرجال والنساء، على أن يتم تحديد مواعيد التسجيل في الاختبار التخصصي خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن التسجيل في الاختبار سيكون متاحاً للرجال ممن هم على رأس العمل في المدارس الحكومية يوم 4 أكتوبر الجاري، على أن يتاح للجميع يوم 6 أكتوبر، موضحةً أن التسجيل يستمر حتى نهاية التسجيل يوم 11 نوفمبر المقبل.

وتابعت أنه سيتم فتح التسجيل للنساء ممن هن على رأس العمل في المدارس الحكومية يوم 9 أكتوبر الجاري مع إتاحته للجميع يوم 11 أكتوبر، كما يتواصل حتى 11 نوفمبر المقبل.