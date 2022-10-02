تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

– اليورو: 3٫68242 مقابل الريال الواحد 0٫27148

– الدولار: 3٫75680 مقابل الريال الواحد 0٫26618

– درهم إماراتي: 1٫02281، مقابل الريال الواحد0٫97770

– ريال يمني: 0٫01501، مقابل الريال الواحد 66٫61252

– دينار أردني: 5٫29880 مقابل الريال الواحد 0٫18872

– دينار كويتي: 12٫12159 مقابل الريال الواحد 0٫08251

– دينار بحريني: 9٫95841 مقابل الريال الواحد 0٫10042

– الريال القطري: 1٫03180 مقابل الريال الواحد 0٫96918

– الدرهم المغربي: 0٫34299 مقابل الريال الواحد 2٫91551

– الجنيه المصري: 0٫19228 مقابل الريال الواحد 5٫20071