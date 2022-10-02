أعلنت مدينة الملك سعود الطبية عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق في عدة مجالات (رجال / نساء)، للعمل بمقر المدينة بمدينة الرياض، وفقًا للمسميات والشروط التالية:
الوظائف الشاغرة:
1- أخصائي تأمين.
– درجة البكالوريوس إدارة المستشفيات أو إدارة صحية أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 2 سنوات.
2- مشرفة سكن.
– درجة البكالوريوس في خدمة اجتماعية أو علم نفس أو ما يعادلها.
– لا يشترط الخبرة المسبقة.
– شهادة التصنيف أوبطاقة هيئة التخصصات الصحية.
3- مساعد طبيب أسنان.
– شهادة دبلوم مساعد طبيب أسنان.
– لا يشترط الخبرة المسبقة.
4- مصمم صور ومنتج فيديو جرافيك.
– بكالوريوس علاقات عامة أو إعلام أو ما يعادلها.
– لا يشترط الخبرة المسبقة.
5- كبير مهندسي مركز البيانات.
– درجة البكالوريوس في علوم الحاسب أو هندسة أنظمة الحاسب أو تقنية المعلومات.
– 6 سنوات من الخبرة في نفس المجال.
6- كبير أخصائي نظم معلوماتية صحية.
– بكالوريوس في نظم المعلومات أو علوم الحاسب.
– +6 سنوات من الخبرة ذات الصلة.
7- سكرتير طبي.
– دبلوم في السكرتارية الطبية أو ما يعادلها.
– لا يشترط الخبرة المسبقة.
– مهارات التواصل الفعال ومهارات التعامل مع الآخرين.
– مهارات تنظيمية ممتازة.
وأوضحت المدينة أنه يمكن الإطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف مدينة الملك سعود الطبية، عبر رابط الموقع.
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