أعلنت مدينة الملك سعود الطبية عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق في عدة مجالات (رجال / نساء)، للعمل بمقر المدينة بمدينة الرياض، وفقًا للمسميات والشروط التالية:

الوظائف الشاغرة:

1- أخصائي تأمين.

– درجة البكالوريوس إدارة المستشفيات أو إدارة صحية أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 2 سنوات.

2- مشرفة سكن.

– درجة البكالوريوس في خدمة اجتماعية أو علم نفس أو ما يعادلها.

– لا يشترط الخبرة المسبقة.

– شهادة التصنيف أوبطاقة هيئة التخصصات الصحية.

3- مساعد طبيب أسنان.

– شهادة دبلوم مساعد طبيب أسنان.

– لا يشترط الخبرة المسبقة.

4- مصمم صور ومنتج فيديو جرافيك.

– بكالوريوس علاقات عامة أو إعلام أو ما يعادلها.

– لا يشترط الخبرة المسبقة.

5- كبير مهندسي مركز البيانات.

– درجة البكالوريوس في علوم الحاسب أو هندسة أنظمة الحاسب أو تقنية المعلومات.

– 6 سنوات من الخبرة في نفس المجال.

6- كبير أخصائي نظم معلوماتية صحية.

– بكالوريوس في نظم المعلومات أو علوم الحاسب.

– +6 سنوات من الخبرة ذات الصلة.

7- سكرتير طبي.

– دبلوم في السكرتارية الطبية أو ما يعادلها.

– لا يشترط الخبرة المسبقة.

– مهارات التواصل الفعال ومهارات التعامل مع الآخرين.

– مهارات تنظيمية ممتازة.

وأوضحت المدينة أنه يمكن الإطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف مدينة الملك سعود الطبية، عبر رابط الموقع.