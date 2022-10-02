روى رجل كويتي تجربته في التحرر من قيود الأدوية ومعالجة السكر النوع الثاني من خلال طريقة خاصة بالامتناع عن “السكر، الخبز، الأرز”.

وقال “الرجل” في مقطع فيديو: “أنا مريض سكر من النوع الثاني فحبيت أبحث عن طريقة أتخلص بها من أدوية السكر، واستقريت على طريقة تمنع الرز والسكر والخبز”.

وتابع: “وزني بدأ ينزل والكرش اختفى وتخلصت من الغازات وكذلك تخلصت من نشفان البشرة أيضًا واختفت آلام المفاصل”.

وأضاف عن تحسن صحته: “وكذلك بديت أنام 8 ساعات متواصلة بدون الذهاب للحمام، وبدأ السكري ينزل وكذلك ضغطي أصبح مظبوط”.