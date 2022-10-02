قامت قنصلية المملكة في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، بتوفير سكناً فندقياً للمواطنين الذين تم إجلاؤهم من ولاية فلوريدا بسبب العاصفة المدارية “إيان”.

ويُشار إلى أنه جرى توفير السكن للمتضررين في أحد الفنادق بمدينة موبيل بولاية ألاباما؛ وقد زار القنصل العام في هيوستن شافي العتيبي المواطنين الفندق للاطمئنان عليهم ومتابعة الخدمات المقدمة لهم.

وأعرب المواطنون عن شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين لما توليه من رعاية واهتمام بأبنائها في كل مكان، داخل وخارج المملكة.

والجدير بالذكر أن السلطات المختصة بولاية فلوريدا قد أصدرت أوامر بالإخلاء الإجباري للسكان من عدة مقاطعات لحمايتهم من تأثيرات الإعصار، في وقتٍ سابق.