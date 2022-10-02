أكد الناقد الرياضي عادل المرضي، أن نادي الهلال يمتلك ميزانية ضخمة تجعله متفوقًا على غيره من الأندية المنافسة.

وتفصيلا، قال “المرضي” في حديثه: “غيابات الهلال أعتقد غير مؤثرة وعودة عطيف وبيريرا يجعل الهلال يملك صفين، ولو شارك في الدوري لحصلوا على مراكز متقدمة وسبب ذلك هو الميزانية الأسطورة لنادي الهلال”.

وأضاف: “ميزانية الهلال 70 مليون أي يستطيع فعل كل شئ بهذه الميزانية، فالهلال يملك من المال ما يجعله أن يأخذ من لاعيبة الأندية المنافسة، فالهلال يسير وحيدًا وبفارق كبير عن الأندية”، بحسب برنامج “الحصاد الرياضي”.