أفادت مصادر محلية، بأن حصيلة ضحايا إعصار “إيان” الذي ضرب ولاية فلوريدا الأمريكية إلى 44 وفاة.

وأشار جهاز الطب الشرعي في فلوريدا، إلى أن هناك 44 وفاة بسبب الإعصار إيان”، وقالت السلطات في وقت سابق إن حصيلة ضحايا الإعصار بلغت 25.

وأكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتوجّه الأسبوع المقبل إلى بورتوريكو وفلوريدا، لمعاينة ومتابعة الأضرار التي سبّبها الإعصاران فيونا وإيان.

وفي السياق، قالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير على تويتر، أنّ بايدن والسيّدة الأولى جيل بايدن سيتوجّهان، الاثنين، إلى بورتوريكو التي عانت دماراً كبيراً جرّاء إعصار فيونا الشهر الماضي.

بينما الأربعاء، فيتوجّه بايدن إلى فلوريدا، حيث تسبّب الإعصار إيان في دمار شامل وخلّف عشرات الضحايا.