كشفت القيادة العامة لشرطة دبي، عن إضافة سيارة “هونتشي E-HS9″، والتي تعتبر أول سيارة كهربائية فارهة تنضم لأسطول الدوريات الفارهة.

وأطلق مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، اللواء خبير المنصوري، السيارة الكهربائية، واطلع على مواصفاتها التي تستخدم الكهرباء بنسبة 100%، وتقطع خلال الشحنة الكاملة مسافة 440 كيلومتراً، وتبلغ مدة شحنها من 6 إلى 8 ساعات، وسرعة انطلاقتها من مسافة صفر إلى 100 كيلومتر في 5 ثوانٍ، فيما تحتوي على شاشات داخلية متعددة وحديثة.

وتعد سيارة هونتشي E-HS9 ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتعمل بنظام دفع رباعي ذكي ومُتطور، وتحتوي المصابيح الأمامية والخلفية على تقنية LED، إضافة إلى نظام إنارة ذي إضاءة عالية، ومصابيح نهارية.

وقال اللواء المنصوري أن شرطة دبي تسعى من خلال إدخال السيارات الفارهة إلى أسطولها من الدوريات لتعزيز التواجد الأمني لرجال الشرطة في الأماكن السياحية الهامة، مثل برج خليفة و”بوليفار الشيخ محمد بن راشد” و”جي بي آر”، وغيرها من المناطق، إلى جانب الارتقاء بكافة السيارات المستخدمة في شرطة دبي وأحدثها.