“الولايات المتحدة” تخطط لإنشاء أول فندق فضائي

يُشار إلى أن تجربة عطلة خارج هذا العالم، ستصبح متاحة في وقت مبكر من عام 2025، حيث تخطط أحد الشركات بالولايات المتحدة لإطلاق أول فندق في الفضاء .

وأفادت شركة “أوربيتال أسيمبلي، بأن محطة بايونير، التي ستستوعب ما يصل إلى 20 مسافرا، بعرض 39 قدما، سيتم تجميعها في المدار بواسطة بناة روبوتيين.

وتتطلع الشركة أيضا إلى بناء منشأة مدارية أكبر، تحمل اسم فوييجر، والتي سوف تستوعب ما لا يقل عن 400 شخص.

وقال رئيس العمليات في “أوربيتال أسمبلي”، تيم الاتوري ، إن “بايونير وفويجير سيكون لديهما الكثير لشغل الجيل الأول من المصطافين في الفضاء”.

واضاف : “ستضم أقسام الفندق في كلتا المحطتين مناطق للنوم وتناول الطعام وللأنشطة مثل الرياضة.”

وتابع : “لا تزال تفاصيل البرنامج قيد التطوير، لكننا نتوقع أن يكون لدى الأشخاص الكثير للقيام به بمجرد وصولهم إلى الفضاء”.

ولفت تيم إلى أن تكلفة نقل البشر إلى المدار ستعني على الأرجح أن الأشخاص الوحيدين الذين يسجلون الوصول إلى أي من الفندقين الفضائيين سيكونون من الأثرياء.