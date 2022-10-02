أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الأحد، على بعض مدن المملكة.

وقال المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم:” أن مكة المكرّمة والأحساء سجّلتا 40 درجة مئوية، تليهما الدمام وحفر الباطن 39 درجة مئوية، ثم الخرج 38 درجة.

بينما سجلت المدينة المنوّرة وجازان ووادي الدواسر وشرورة والعلا والوجه ورفحاء 37 مئوية، ثم الرياض وجدة وبريدة وسكاكا والدوادمي وينبع 36 درجة.

وأفاد المركز بأن درجات الحرارة الصغرى، في أبها جاءت أدنى القائمة بـ 14 مئوية، ثم الباحة 17 درجة تليها حائل وطريف والطائف والقريات 18 مئوية ثم بريدة ونجران وبيشة 19 درجة وكل من الدوادمي ورفحاء والمجمعة 20 درجة.

وسجلت جدة وينبع وجازان والقنفذة أعلى نسبة رطوبة بالبلاد بين 95% و85%.