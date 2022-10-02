أفادت تقارير صحيفة فرنسية، بأن طائرة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الخاصة قامت بـ 52 رحلة في ثلاثة أشهر فقط، وانبعث منها 1502 طن من ثاني أكسيد الكربون.

ويُشار إلى أن الطائرة قامت بـ 52 رحلة من 1 يونيو إلى 31 أغسطس، 30 منها عابرة للقارات، و 14 كانت عبر المحيط الأطلسي، مما تسبب في مستويات عالية من انبعاثات الكربون في 3 أشهر فقط.

ويُذكر أن رحلات ميسي بطائرته الخاصة نفثت غازات في الجو تعادل ما ينتجه مواطن فرنسي عادي في 150 عاما.

سافر ميسي بين بوينس آيرس في الأرجنتين وميامي 5 مرات بشكل عام.

وكانت هناك أيضا 3 رحلات بين مونتيفيديو في أوروغواي وميامي بولاية فلوريدا في 10 يونيو و22 يونيو و23 يونيو، وقام ميسي كذلك برحلة بين ساو باولو البرازيلية ومدينة نيويورك الأمريكية.

يأتي ذلك بالإضافة إلى قيام ميسي أيضًا برحلات من وإلى البرازيل، مع العديد من الرحلات الجوية بين قارتي أوروبا وأميركا الجنوبية، كما طار مهاجم باريس سان جرمان إما من أو إلى برشلونة 7 مرات طوال موسم دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

والجدير بالذكر أن هذه الأخبار جاءت في وقت تتعالى به التحذيرات بشأن تغير المناخ، وسط دعوات لبذل المزيد من الجهد لرعاية كوكب الأرض.