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الاحد2 اكتوبر

“العامة للحبوب” تصرف مستحقات الدفعة السادسة عشر لمزارعي القمح المحلي

منذ 11 دقيقة
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&#8220;العامة للحبوب&#8221; تصرف مستحقات الدفعة السادسة عشر لمزارعي القمح المحلي
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أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، صرف مستحقات الدفعة السادسة عشر من مزارعي القمح المحلي، شاملة الدفعة العاشرة من مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية؛ الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1443 / 1444هـ، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (8,841,669) ريالاً، لصافي كمية مستلمة (5,030) طناً وذلك لعدد (18) مزارعاً، حيث بلغت الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (526,517) طناً لعدد (1750) مزارعاً.

ودعت المؤسسة، المزارعين إلى سرعة إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.

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