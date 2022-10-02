طالبت زوجة بالطلاق من زوجها أمام محكمة الأسرة في مصر، بعدما تفاجأت بوجود العديد من الملابس الداخلية الغريبة داخل غرفة نومها.

وأوضحت الزوجة، أنها قامت بعد ذلك المشهد بمراقبته، فوجدته يصعد أعلى العمارة السكنية التي يسكنان بها ويسرق الملابس الداخلية الخاصة بنساء الجيران.

وذكرت أنها تقدمت بهذه الدعوى إلي محكمة الأسرة بعد أن تمكنت من كشف ما يقوم به زوجها، وفشلت عدة من المرات في علاج حالته وبعد وعود كثيرة بالانضباط منه، لكن دون جدوى، ويعود مرة أخرى إلى سرقة الملابس الداخلية وممارسة العادة السرية عليها، وأكدت الزوجة أنها لن تتنازل عن دعواها بفسخ عقد الارتباط بينها وبين الزوج، للحفاظ على أبنائها.