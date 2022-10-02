قالت مصادر صحفية أن شركة مودرنا رفضت تسليم الصين حقوق الملكية الفكرية الأساسية وراء تطوير لقاح كوفيد-19؛ مما أدى إلى انهيار مفاوضات بشأن بيعه هناك.

وأفادت المصادر ذاتها بأن الشركة لا تزال “حريصة” على بيع اللقاح للصين؛ لكنها تخلت عن جهودها السابقة للوصول إلى السوق الصينية؛ بسبب مطالبة الصين بتسليمها تكنولوجيا اللقاح كشرط أساسي للبيع في البلاد.

وأكدت أن الصين لم توافق على أيّ لقاحات أجنبية لكوفيد-19، وتعتمد على العديد من اللقاحات المطورة محليًّا.

والجدير بالذكر أن أحد كبير المسؤولين الطبيين في شركة مودرنا، ذكر في وقتٍ سابق أن الشركة حريصة على التعاون مع الصين لتزويد البلاد بلقاحات كوفيد-19 القائمة على الحمض النووي.