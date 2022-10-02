أرسلت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود، رسالة تعازي للشعب الأمريكي، ولكل مَن تأثر بالدمار الذي خلفه إعصار “إيان”.

وقالت الأميرة، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “أبعث بأحر التعازي للشعب الأمريكي ولكل مَن تأثر بالدمار الذي خلفه إعصار إيان، تتضامن المملكة مع الولايات المتحدة في هذا الوقت العصيب”.

والجدير بالذكر أن السلطات المحلية بولاية فلوريدا، قد أعلنت في وقت سابق عن ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار “إيان” إلى 45 شخصاً، فيما انقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 1.2 مليون مشترك، بالإضافة إلى من الأضرار الضخمة التي خلفها الإعصار.