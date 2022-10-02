كشفت شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع “مرافق”، عن نيتها في طرح عدد من أسهمها في اكتتاب عام أولي، وإدراجها في البورصة.

وأفادت الشركة في بيان، اليوم الأحد، بأنها حصلت على موافقة هيئة السوق المالية السعودية يوم 26 سبتمبر، على طرح حوالي 73.1 مليون سهم تمثل ما نسبته 29.24 بالمئة من إجمالي رأس مال الشركة.

وأشارت الشركة، إلى أن حصة مساهمي الأقلية البالغة ستبلغ 0.76 % من رأس مال الشركة، وستبلغ نسبة الأسهم المتاحة للتداول عند الإدراج 30 بالمئة، وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي للمكتتبين قبل عملية الطرح.

والجدير بالذكر أن شركة “مرافق” هي مزود متكامل لخدمات المياه والكهرباء، وتوفر هذه الخدمات للمدن الصناعية في جبيل وينبع، وأكبر مساهميها صندوق الاستثمارات العامة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وأرامكو، وسابك.