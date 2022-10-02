كشفت شركة عبداللطيف جميل عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى بالدمام وجدة، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

1- محاسب (وظيفتان):

– مكان العمل (محافظة جدة).

– درجة البكالوريوس ي تخصص (المحاسبة) أو ما يعادلها.

– لا يشترط وجود خبرة سابقة.

2- موظف الخدمات اللوجستية – المبيعات (وظيفتان):

– مكان العمل (مدينة الدمام).

– درجة الدبلوم في تخصص (التسويق، المبيعات) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال المبيعات.

وأفادت الشركة بأن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1444/03/06هـ الموافق 2022/10/02م.

وأشارت إلى أن التقديم من خلال زيارة الرابط التالي :

1- محاسب (وظيفتان) – جدة: هنا

2- موظف الخدمات اللوجستية – المبيعات (وظيفتان) – الدمام: هنا