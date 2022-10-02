كشفت شركة عبداللطيف جميل عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى بالدمام وجدة، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:
1- محاسب (وظيفتان):
– مكان العمل (محافظة جدة).
– درجة البكالوريوس ي تخصص (المحاسبة) أو ما يعادلها.
– لا يشترط وجود خبرة سابقة.
2- موظف الخدمات اللوجستية – المبيعات (وظيفتان):
– مكان العمل (مدينة الدمام).
– درجة الدبلوم في تخصص (التسويق، المبيعات) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال المبيعات.
وأفادت الشركة بأن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1444/03/06هـ الموافق 2022/10/02م.
وأشارت إلى أن التقديم من خلال زيارة الرابط التالي :
1- محاسب (وظيفتان) – جدة: هنا
2- موظف الخدمات اللوجستية – المبيعات (وظيفتان) – الدمام: هنا
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