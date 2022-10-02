تداولت طرق متعددة للتربح من خلال الإنترنت وأبرز هذه الطرق هي بيع الملابس اون لاين من خلال علي شبكات التواصل الاجتماعي، والتي تعد واحدة من أفضل طرق الربح من الإنترنت ولهذا ستجد أن سوق الموضة والأزياء مجالا واسعا للمرأة كي تبدع فيه.

وقد يواجه الفتيات عدة مشكلات في أين تبدأ وكيف تنجح، لذلك قدم خبير الموضة والأزياء موسي عثمان بعض الطرق المبهرة التي يجب علي المرأة اتباعها لتقدم مشروعًا مربحا علي الانترنت.

١: لا بد من دراسة العملاء الذي يقومون بشراء هذه الأزياء ويفضل أن تتبع أفضل أنواع الموضة وتواكب كل ما هو جديد لعرضه .

٢: يجب أن تبدأ بميزانية مناسبة لحجم طموحاتها وأن تبتعد عن التسويق المباشر في البداية كالمحلات ويفضل التركيز علي البيع اونلاين حتي تكبر مشروعها.

٣: ضرورة التسويق الجيد للمنتجات من خلال الصفحة الرسمية علي الفيس بوك الانستجرام وكل شبكات التواصل الاجتماعي وتكون كل صفحة بنفس قوة الأخري وعرض أيضا في الجروبات التي تسوق المنتج.

٤: الاهتمام بالصور والفيديوهات المؤثرة التي تميزها علي الانترنت فهذا عامل مهم في تسويق المنتجات.

٥: وصف المنتج بطريقة مميزة ويجب وأن يكون بسعر مناسب يستهدف جميع الطبقات.

٦: الاهتمام بالإعلانات الممولة والتواصل الدائم مع البلوجر المؤثرين، المرأة ، التربح ، شبكات التواصل الاجتماعي