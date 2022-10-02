أزاحت شركة سيتروين الفرنسية لصناعة السيارات، الستار عن سيارة جديدة كهربائية يبلغ مداها 248 ميلاً، مصنوعة من مواد معاد تدويرها بنسبة 50٪، ولكنها قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100٪.

وتعمل سيتروين على إثبات أنه يمكن تحقيق أعلى مستويات التطور، بموارد أقل، وتعتقد أن السيارات بشكل عام كبيرة جدًا ومعقدة بشكل غير ضروري، بحسب تقرير نشره موقع «The Sun».

وذكر الرئيس التنفيذي للشركة: “تزن السيارة العائلية النموذجية في منتصف السبعينيات حوالي 800 كجم وطولها 3.7 مترًا وعرضها 1.6 مترًا”، متابعًا أنه نظائرها اليوم وصلت إلى أكثر من 1200 كجم، وطولها 4.3 مترًا وعرضها 1.8 مترًا، بل إن بعضها يزن أكثر من 2500 كجم.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أن سيارتهم الجديدة تشمل ألواح سقف وغطاء محرك مصنوعة من الورق المقوى والألياف الزجاجية. كما يمكن استخدام زيت الزيتون للسيارة، نظرًا لأنه لا ينتج عنه أي انبعاثات، حفاظا على البيئة.