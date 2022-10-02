أوضح الدكتور يحيى القحطاني استشاري جراحة العظام والعمود الفقري، الفئات الأكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام.

وأوضح “القحطاني” في حديثه أن هشاشة العظام تعتبر أكثر مرض منتشر لكنه لا يكتشف إلا إذا حدث مع الشخص كسر، ويأتي لكبار السن خاصة النساء في فترة ما بعد الطمث بسبب نقص الهرمونات، بحسب برنامج “صباح السعودية”.