رد فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، بقوة على تصريحات رئيس باريس سان جيرمان ورابطة الأندية الأوروبية، ناصر الخليفي، بشأن خشية ريال مدريد من قوة المنافس في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وصرح الخليفي، مؤخرا أن بيريز يريد تأسيس بطولة دوري السوبر الأوروبي لخوفه من قوة المنافسة في دوري أبطال أوروبا وهو ما أثار سخرية بيريز.

وعلق بيريز خلال الجمعية العمومية لنادي ريال مدريد، يوم الأحد “الشباب يستهدف اليوم بطولات ذات قيمة فنية مرتفعة، لكن المنافسات الحالية ليست مخططة بالشكل الصحيح، فهي مهمة فقط في مراحلها النهائية”.

وقال “كما هي الحال مع جميع المنافسات في الدوري، يجب أن تتغير تلك المسابقات للأفضل، يجب أن تعدل أنظمة الدوريات والمسابقات القارية بين الأندية، لتكون هناك مواجهات قوية بين أقوى الأندية في أوروبا، من أجل استمتاع الجماهير، هذا ما يحاول الاتحاد الأوروبي القيام به بعد إعلانه عن تعديل نظام دوري أبطال أوروبا بعد سنوات قليلة، لأنه يعلم أنه يسير في الاتجاه المعاكس والخاطئ”.

وأضاف: “تبيع رابطة الدوري حقوق البث التلفزيوني لمدة 5 سنوات، لكن بالرقم ذاته الذي كانت عليه قبل 4 سنوات، وهذا أمر غير مفهوم، رغم التضخم الذي تعاني منه الأندية، لقد انخفضت نسبة المشتركين في قنوات التلفزيون المشفرة بنسبة 40%، الحل الذي قاموا به هو رفع الأسعار”.