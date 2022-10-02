كشفت شركة تطوير للخدمات التعليمية (TALEMIA)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي جودة، مدير منتج (وظيفتان)، مشرف، أخصائي أول التعلم الإلكتروني، اختصاصي تقني، أخصائي تقني أول، خبير تقني (وظيفتان)، مشرف التعلم الإلكتروني، مدير منتج أول، مدير المشروع، مشرف Oracle fusion HCM، مشرف Oracle fusion Finance، أخصائي تطوير التطبيقات، أخصائي أول الشبكات والأمن، مصمم جرافيك (وظيفتان)، وغيرها.

وأشارت إلى أنّ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول عبر موقع الشركة الإلكتروني للتوظيف .