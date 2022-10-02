قامت منصة “أبشر” اليوم (الأحد)، بعرض أبرز اللوحات المميزة المعروضة في مزاد اللوحات الإلكتروني الذي أطلقته الإدارة العامة للمرور عبر المنصة.

وأفادت المنصة بأن أعلى اللوحات سعرا في المزاد حصلت عليه اللوحة الذهبية “د ل ع 1111” بـ80 ألف ريال، تليها اللوحة الفضية “م م م 38” بـ 23 ألف ريال، ثم اللوحة الفضية “ق ل ل 8” بمبلغ 16.5 ألف ريال.

وسيستمر المزاد حتى يوم (الأربعاء)، حيث سيُتاح للراغبين دخول المزاد عبر “أبشر” لشراء اللوحات المميزة.

ويمكن الدخول للمزاد، من خلال اختيار خدمات من تبويب “خدماتي” على منصة “أبشر”، ثم اختيار “المرور”، واختيار خدمة “مزاد اللوحات الإلكتروني”.