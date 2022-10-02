أعلنت شركة «ميتا»، عن تقنية جديدة من الذكاء الاصطناعي، كفيلة بإنشاء مقاطع فيديو «من لا شيء»، وكل ما تعتمد عليه هذه التقنية هي الكتابات النصية، بحيث يحولها الذكاء الاصطناعي إلى مقاطع فيديو «مخيفة وسريالية ومثيرة للإعجاب».

ويستخدم نظام الذكاء الاصطناعي، المسمى بـ«Make-A-Video»، الصور الموجودة مع التسميات التوضيحية للتعرف على البيئة المحيطة وكيفية وصفها، وتمتد مقاطع الفيديو الناتجة من التدرج إلى السريالي، وحتى المنمق والمخيف، وصولًا إلى المقنع.

ولم تكشف «ميتا» حتى اللحظة عن موعد إتاحة النظام للجمهور، أو ما إذا كانن هناك قيود مفروضة عليه، لكن هناك نموذج تسجيل يمكن للأشخاص ملؤه إذا كانوا يريدون اختبار «Make-A-Video» في المستقبل.

وأشارت «ميتا» إلى أن كل المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة النظام الجديد، يحتوي على علامة مائية بغرض المساعدة في ضمان معرفة المشاهدين، بأن الفيديو تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي وليس مقطع فيديو تم التقاطه.