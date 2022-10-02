كشف مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية (جهة حكومية) بالمدينة المنورة، عن توفر وظائف عن طريق المسابقة الوظيفية بنظام التعاقد (نظام العمل)، واشترط المجمع أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأوضح المجمع أن المسميات الوظيفية المتاحة هي:

1- مُصمم جرافيك:

– أن يكون سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية ويفضل في التخصصات التالية: (الإعلام، العلاقات عامة، التربية الفنية، تخصص مشابه).

– خبرة لا تقل عن عامين في مجال التخصص.

2- مدير إدارة تقنية المعلومات:

– أن يكون سعودي الجنسية.

– خبرة لا تقل عن ثمانية أعوام للحاصل على الماجستير أو عشرة أعوام للبكالوريوس في مجال التخصص.

– المعرفة باللغة الإنجليزية، وغيرها

3- مدير الإدارة المالية:

– أن يكون سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية في: (المحاسبة، الإدارة المالية، إدارة الأعمال).

– خبرة لا تقل عن عشرة أعوام في مجال التخصص.

وأفاد المجمع بأن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1444/03/06هـ الموافق 2022/10/02م وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/03/08هـ الموافق 2022/10/04م.

وللتقديم يرجى زيارة الرابط التالي : هنا