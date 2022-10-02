كشفت مصادر أن إدارة نادي الاتحاد تسعى لتجديد عقد البرازيلي مارسيلو غروهي، حارس مرمى الفريق، بعد تألقه خلال الفترة الماضية مع الفريق، وفقاً لصحيفة ”الشرق الأوسط“.

وقالت الصحيفة، اليوم الأحد، أن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي ترغب أيضا في تجديد عقد عبدالرحمن العبود، حيث توجد رغبة مشتركة بين الطرفين لتجديد العقد.

وأضافت الصحيفة أن الإدارة الاتحادية تسعى لحسم تجديد عقد العبود والحرص على بقائه، قبل دخوله الفترة الحرة من عقده التي تتيح له التوقيع لأي ناد دون الرجوع إلى ناديه.