أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأحد، أنه جار تحديد هوية شخص ظهر في مقطع فيديو وهو يمزق شهادة الجنسية؛ وذلك بسبب خسارة أحد المرشحين في الانتخابات البرلمانية.

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب إنه جارٍ تحديد هوية الرجل لضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وكان مقطع فيديو انتشر على نطاقٍ واسع، ظهر خلاله قيام رجل بتمزيق شهادة الجنسية؛ تعبيرًا عن استيائه من خسارة مرشح نيابي.

وسُمع الرجل في المقطع يقوم بشتم الجنسية الكويتية، ويعبر عن غضبه منها لعدم الفائدة منها، قائلا: “يلعن الجنسية اللي ما يطلع فيها ابن جمهور”.