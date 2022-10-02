حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، من تداعيات عدم تمديد الهدنة في اليمن التي ينتهي موعدها اليوم الأحد.

وأعرب أبو الغيط عن قلقه مؤكداً أن الوضع الإنساني الخطير في اليمن يمثل أولوية عاجلة، وأن إنهاء الهدنة سوف يعيد الأزمة خطوات للوراء.

ودعا مليشيا الحوثي الإرهابية إلى إعلاء مصلحة اليمن والانخراط بإيجابية مع الجهود الرامية إلى تمديد الهدنة الإنسانية في اليمن بهدف تخفيف حدة الواقع الصعب الذي يعيشه الشعب اليمني، وتمكينه من حقه الطبيعي في الحياة في أمان والتنقل بحرية فوق أرضه -على حد قوله-.

كما رحب أبو الغيط بدعم الأطراف الإقليمية والدولية لتمديد الهدنة في اليمن، وببيان الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بشأن تأكيدها على رغبتها في التعامل الإيجابي مع مقترح المبعوث الأممي إلى اليمن لتمديد الهدنة الإنسانية.

وشدد أبو الغيط على أهمية تعزيز الهدنة الإنسانية في اليمن لفترة أطول، وبما يشمل عددا اكبر من القضايا.

وأشار إلى أن “الهدنة السابقة، ورغم الخروقات الحوثية المتكررة، سمحت للشعب اليمني بالتقاط أنفاسه، وساهمت في انخفاض العنف، وسهلت على المجتمع الدولي تقديم المساعدات”.