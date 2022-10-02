يحتضن معرض الرياض الدولي للكتاب 2022 قطعة معروضة تمثل الكرة الأرضية بقيمة أكثر من مليون ريال.

وذكرت مدير أول مبيعات في الشرق الأوسط، مي ذيب، أن هذا النموذج للكرة الأرضية من عام 1840 في جامعة أكسفورد، وذلك بحسب ما ذكرته خلال حديثها بقناة الإخبارية.

وأضافت أن هذه القطعة توضح الكرة الأرضية قبل تأسيسها، مؤكدة أن هذه القطعة متاحة للبيع بقيمة 340 ألف دولار.