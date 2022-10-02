قال متحدث أمانة محافظة جدة، محمد البقمي، إن عدد الأحياء العشوائية بلغ 64 حيا , منها 32 حيا سيزال.

وأكد أنه لجنة الأحياء العشوائية في جدة أعلنت أن هناك 32 حيا سيعاد تنظيمه، وذلك وفقا لما ذكره في قناة “الإخبارية”.

وأبان أن تنظيم الأحياء سيساعد في توصيل الخدمات لهذه الأحياء، مضيفا أن الأحياء الغير مدرجة في جدول الإزالة لن يتم إزالتها.