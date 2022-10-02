حذر طبيب الأسرة، فؤاد سندي، من استخدام المضادات الحيوية عند الإصابة بنزلات البرد لمقاومة البكتيريا للمضادات وإضعاف جهاز المناعة.

وأضاف أن الباحثين لاحظوا أن هناك تزايد في مقاومة البكتيريا، والأمراض الأكثر شيوعا التي كان يقضى عليها من قبل المضادات الحيوية المستخدمة في الأطباء من المستشفيات، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة الإخبارية.

وأكد أن منظمة الصحة العالمية رصدت ارتفاع هذه المقاومة، مشيرا إلى أن المضادات الحيوية ليست دائما الحل لمعظم الأمراض التي تسببها الفيروسات.