تنتهي اليوم الأحد الهدنة بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي بعد صمودها لـ 6 أشهر ، إثر دخولها حيز التنفيذ في الثاني من إبريل الماضي.

وأكدت الحكومة اليمنية تلقيها مقترحاً محدثاً من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لتمديد وتوسيع الهدنة ابتداءً من الثاني من أكتوبر .

وأشارت إلى أنها تعمل على دراسة المقترح وستتعامل معه بإيجابية وسط تعنت الحوثي وطرح عدد من الاشتراطات التعجيزية للتنصل من بنود الهدنة.