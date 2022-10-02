خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أمام فريق التعاون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وتقدم الهلال في الشوط الأول بهدف أحرزه ميشائيل ديلغادو في الدقيقة 29، لكن التعاون أدرك التعادل بهدف أحرزه سميحان النابت، وفي الشوط الثاني تقدم التعاون بهدف ثاني عن طريق اللاعب فهد الرشيدي في الدقيقة 74، وانتهت المباراة بفوز التعاون على الهلال بهدفين مقابل هدف واحد.

يذكر أن التعاون سيواجه الوحدة يوم الخميس المقبل، في حين سيواجه الهلال نظيره الاتفاق في اليوم ذاته.