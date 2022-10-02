أعلنت وزارة العدل أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وليد الصمعاني، قرر أن تقديم الدعوى الجزائية الخاصة لا يتطلب رقم قيد الدعوى العامة أو رقم أمر الحفظ.

وأضافت أن هذا القرار يأتي في ظل تسهيل الإجراءات العدلية على المستفيدين، وتوفير الوقت والجهد عليهم، ودعم مبدأ سهولة الوصول للقضاء.

يذكر أن وزير العدل وجه بإطلاق خدمة “صحيفة الدعوى” بشكلها الجديد وفق نمذجة جديدة، تقلل من عدد المدخلات المطلوبة، وتربط بيانات المستفيدين بالنفاذ الوطني الموحد.

وتضمَّنت الخدمة الربط المباشر مع بيانات المحامين والوكالات، والمرونة في إضافة الأطراف، مثل الشركات والمؤسسات الأجنبية.