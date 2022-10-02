أكد الأخصائي النفسي أسامة الجامع أن هناك غزو فكري هدام يستهدف الأطفال ويجب تخصيص الثقافة الجنسية ضمن النقاشات بالمدارس.

وقال خلال مداخلة مع برنامج “سيدتي” على قناة روتانا خليجية أن جهودنا في توعية أبناءنا يجب أن تتناسب مع التحديات العالمية التي تواجهها بلداننا العربية والإسلامية.

وعلق “الجامع” على سؤال مذيعة البرنامج : ماذا لو خطر لطفلي في سن المراهقة وساوس وأفكار غير سوية كيف أسانده،؟ ليرد بأن هذا الموضوع شائك ويحتاج لحديث صريح وواضح.

وأكد أن الأسرة هي النواة القوية والصلبة في وجه الانحلال الأخلاقي، ولابد من فتح هذه المواضيع مع الأبناء.

الأخصائي النفسي أسامة الجامع: هناك غزو فكري يستهدف الأطفال يجب تخصيص الثقافة الجنسية ضمن النقاشات بالمدارس@oaljama#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/bwS1FT78te — برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 2, 2022