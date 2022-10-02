أوضح الباحث في الطقس الدكتور خالد الزعاق إن اعتدال الأجواء يرتبط بتساوي الليل مع النهار.

وقال الزعاق، عبر مقطع فيديو على قناة «العربية»، أن النهار إذا طال زادت الحرارة، وإذا طال الليل زادت البرودة وإذا تساويا اعتدل الزمان كحال أيامنا هذه”.

وتابع : “والقطبين متجمدين لأن الليل عندهم يصل إلى ستة أشهر” .

وأضاف أنه خلال هذه الأيام يتغلب الليل على النهار طولاً ويستمر الليل يأخذ من النهار لمدة 90 يوماً، موضحاً أن البرد الشديد الذي يدخل مع الإنسان فراشه لا يأتي إلا بعد انصراف الشمس من الجهة الجنوبية إلى الجهة الشمالية.