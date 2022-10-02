أقدمت فتاة في مصر 16 عامًا، على التخطيط لقتل والدها بمعاونة أحد أصدقاء السوء الذين طالما حاول الأب المجني عليه نصحها بالابتعاد عنهم.

واتفقت الفتاة مع صديقها على خطة شيطانية للتخلص من والدها، للانتهاء من المشاكل المتكررة بينهما بشكل شبه يومي.

ويوم الواقعة وضعت الفتاة لوالدها مخدر في كوب العصير، ثم أدخلت صديقها المنزل والذي قام بتكبيل الأب، ثم قامت الفتاة بكتم أنفاسه.

وكانت الفتاة قد حاولت التخطيط لأن تبدو الوفاة طبيعية لكن الكشف الطبي أفسد خطتها حيث تبين وجود شبهة جنائية، وبتدخل الشرطة وفتح التحقيق أقرت الفتاة بالجريمة.