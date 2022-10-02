شهد طريق السيل باتجاه العاصمة المقدسة، اليوم الأحد، حادث تصادم حافلة أسفر عن إصابة 38 شخصا.

وأعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف اعتماد رفع الجاهزية ورفع مستوى الاستعداد عقب تلقيها بلاغاً عند الساعة الثانية من ظهر هذا اليوم مفاده وجود حادث تصادم باص على متنه 50 راكباً.

وتم توجيه 8 فرق إسعافية لموقع الحادث، وبوصول أول فرقة اتضح وجود 38 حالة إسعافية حالتهم مستقرة حيث تم فرز الحالات وتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة لهم.

فيما تم نقل 27 حالة اسعافية عن طريق إسعافات الهلال الأحمر إلى المنشآت الطبية المناسبة لحالتهم الصحية .

وأكّدت الهيئة على أنها دوما بأتم الاستعداد لتقديم الخدمات الإسعافية الطارئة في مثل هذه الحوادث لاسمح الله ، من خلال طواقمها الإسعافية ومن خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.