عبرت حنان القرشي، نائبة رئيس نادي وجّ، عن سعادتها لترشحه لمنصب نائب رئيس نادي تكليف، وذلك لأول مرة في تاريخ النادي.

وأكدت أن تقلدها لهذا المنصب يستدعي العمل الجاد والشاق والعمل في إطار رؤية 2030، وذلك بحسب ما ذكرته خلال حديثها في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأشادت بدعم الحكومة الرشيدة للمرأة وتمكينها، مضيفة أن رؤية المملكة 2030 تعد رؤية جبارة وستحرص على العمل في إطارها.

حنان القرشي – نائب رئيس نادي وجّ السعودي: المرأة تحظى بدعم كبير من الحكومة وولاة الأمر في كل المجالات .. وأسعى لتحقيق شيء كبير للنادي@Hnooo9876#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/QW3olINWaY — برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 2, 2022