قال المحامي أحمد المحيميد، إن بعض مخالفات الممارسين الصحيين ترقى لتكون جريمة جنائية، ويحال فيها الممارس إلى النيابة وتصل العقوبات إلى السجن.
وأضاف أن عقوبة المخالفين الصحيين تصل لغرامة قدرها 100 ألف ريال، والسجن 6 أشهر، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج الراصد المذاع على قناة روتانا خليجية.
ولفت إلى أن المخالفات التي قد يتهاون بها البعض من الممارسين الصحيين قد تصل إلى مخالفات أخلاقية وصحية، وقد تصل إلى الجريمة.
فيديو | المحامي أحمد المحيميد: بعض مخالفات الصحيين ترقى لتكون جريمة جنائية يحال فيها الممارس إلى النيابة وتصل العقوبات إلى السجن#الراصد pic.twitter.com/9lg2q8MJFB
— الراصد (@alraasd) October 2, 2022
التعليقات
اترك تعليقاً