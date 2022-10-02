قال المحامي أحمد المحيميد، إن بعض مخالفات الممارسين الصحيين ترقى لتكون جريمة جنائية، ويحال فيها الممارس إلى النيابة وتصل العقوبات إلى السجن.

وأضاف أن عقوبة المخالفين الصحيين تصل لغرامة قدرها 100 ألف ريال، والسجن 6 أشهر، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج الراصد المذاع على قناة روتانا خليجية.

ولفت إلى أن المخالفات التي قد يتهاون بها البعض من الممارسين الصحيين قد تصل إلى مخالفات أخلاقية وصحية، وقد تصل إلى الجريمة.