تحدث الباحث في المناهج الدراسية فهد المغيري، عن المعايير المحدثة للرخصة المهنية.

وقال المغيري، عبر أثير إذاعة “الإخبارية” إن بعض معايير الرخصة المهنية تعد ترفًا أكثر من كونها ضرورة عملية.

وأضاف أن بعض شاغلي الوظائف التعليمية يرون في شروط الرخصة المهنية بعض الصعوبات، من بينها عدم وضوح المعايير وتشعبها.

وأشار إلى أن بعض المعايير أصبحت عبئًا وتثقل كاهل المختبرين؛ لأن المعايير الفرعية تميل لتخصصات معينة أكثر من الإعداد العام للمعلم والاختبار العام.

وأوضح أن ضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمة التي أصدرتها هيئة تقويم التعليم تنص على إجراء تجديد الرخصة المهنية وفق ضوابط خاصة تحددها الهيئة، في حين لم يتم إعلان تلك الضوابط حتى الآن.