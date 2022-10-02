قالت مختصة فن القط العسيري، الفنانة آلاء مغاوي، إن فن القط العسيري لا يعتمد على التلوين فقط، كاشفة عن أغلى سعر للوحة من هذا الفن.

وأضافت أن أغلى سعر للوحة من هذا الفن شاهدتها كانت من صنع والدتها ولا تتجاوز مساحتها المترين في متر ونصفوسعرها وصل إلى 30 ألف ريال، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية.

ولفتت إلى أنها تعلمت هذا الفن فترة قصيرة، كما أنها ركزت في البداية على كيفية تلوينها لهذا الفن.