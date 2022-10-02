علق الإعلامي الرياضي عادل بن عبدالمحسن الملحم، على تعادل النصر والاتحاد السلبي 0-0، في الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين.

وقال الملحم: “والله النصر مو ناقص هم وغم، فريق يلعب بأربعة أجانب فقط من أصل ثمانية، فوق ذلك جاه مدرب لا يختلف عن جارديم الهلال”.

وأضاف: “فريق مطرود منه لاعب من الشوط الأول وعنده مهاجمين اثنين على الدكة والأخ يرفض التبديل، كان الله في عون كل متيم بفارس نجد”.

يذكر أن مباراة النصر والاتحاد شهدت طرد طارق حامد، لاعب وسط الاتحاد في الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول وكذلك طرد عبدالمجيد الصليهم لاعب النصر في الدقيقة 59.