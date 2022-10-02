صرح عبدالله الحسين مدير مبادرة الإرشاد المهني في الجامعات، بأن هناك ورشة تركز على كيفية الحصول على وظائف.

وسلط الحسين خلال برنامج “ياهلا”، الضوء على أبرز الأسباب التي قد تؤدي لرفض المتقدم للوظيفة.

وأشار إلى أنه من بين تلك الأسباب: عدم جودة السيرة الذاتية، والإخفاق خلال المقابلة الشخصية، أو مشاكل في المهارات الشخصية “.

ولفت إلى أنه من خلال الورشة يتم التركيز على كل نقاط الضعف المذكورة، حيث يوجد مرشد مهني يساعد كل شخص بحسب احتياجه.

وأوضح أن المبادرة تستهدف الموظفين ومن غير خريجي الجامعات، مشيرا إلى أن اجمالي المستفيدين من خدمات الإرشاد المهني وصل إلى 800 ألف.