ضبطت الجهات الأمنية بمحافظة المنوفية المصرية طالب بالصف الثاني المتوسط بعد تعديه جنسيا على طفلة وفض غشاء بكارتها وضربها بقالب طوب علي رأسها وتركها وحاول الهرب.

وتقدم أهل الطفلة 9 سنوات ببلاغ ضد المراهق بتهمة التعدي على الفتاة جنسيا.

وأكدت أسرة الفتاة أنه أثناء مرور ابتهم الطالبة في الصف الثاني الابتدائي أمام منزل جد الطفل سحبها وحاول التعدي عليها فقاومته فضربها على رأسها بقالب طوب أفقدها الوعي وقام بالتعدي عليها جنسيا وحاول سحبها إلى الطابق الثالث قيد الإنشاء إلا أنه فشل في ذلك وتركها على السلم وهرب.

وأضافت أن زوجة عم المتهم وجدت الطفلة ملقاة على السلم فظنت أنها تعرضت لحادث سيارة ودخلت إلى المنزل للاحتماء وقامت بنقلها إلى والدتها غارقة في دمائها، حيث قامت والدتها بنقلها للمستشفى وأقرت الفتاة بقيام الطفل جارهم بالتعدي عليها وضربها.