قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن المستشار أولاف شولتس تعافى من إصابته بكورونا، وأنهى فترة عزله.

وأوضح المتحدث أن المستشار أجرى اختبارا أكد شفاءه من العدوى وأنه شرع على الفور مرة أخرى في أخذ مواعيد، وجاءت هذه التصريحات تأكيدا لمعلومات وردت إلى القناة الأولى بالتلفزيون الألماني.

وكان شولتس أجرى اختبارا يوم الاثنين الماضي أثبت إصابته بكورونا صاحبتها أعراض خفيفة للبرد، وفي أعقاب ذلك دخل شولتس في عزل في شقته الرسمية في ديوان المستشارية.

يذكر أن شولتس أعلن أنه سيتناول عقار “باكسلوفيد” بناء على نصيحة طبية، وقال إن هذا العقار يمكن أن يساعد في الحد من انتشار الفيروس في الجسم.